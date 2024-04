Lou Taylor Pucci nel cast della serie Daredevil: Born Again

L’attore Lou Taylor Pucci si è da poco aggiunto al cast in costruzione di Daredevil: Born Again, una delle prossime serie tv Marvel Studios.

Deadline ha confermato la notizia poche ore fa, ma non ha offerto dettagli riguardo il ruolo che ricoprirà nella serie. Tra i crediti recenti di Lou Taylor Pucci spicca il remake del 2013 di “Evil Dead“, ma anche le due stagioni della serie “Physical“, dove ha rivestito un ruolo in primo piano accanto a Rose Byrne.

Tornando, invece, a Daredevil: Born Again. La serie è attualmente in fase di produzione attiva, con il cast impegnato sul set. A tal proposito, ieri vi abbiamo proposto due scatti raccolti dal set che mettevano l’uno accanto all’altro Daredevil (Charlie Cox) e The Punisher (Jon Bernthal). Trovate le foto in questo nostro indirizzo.

La serie vedrà come showrunner Dario Scardapane, mentre Justin Benson e Aaron Moorhead saranno nel team di regia. Nel cast sono confermati Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, rispettivamente i volti di Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin, ma anche Jon Bernthal in quelli di Frank Castle/The Punisher, e Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, Nikki James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Genneya Walton, Lou Taylor Pucci.

Il periodo di rilascio su Disney+ è inizio 2024 con 18 episodi.

Ricordiamo, inoltre, che lo studios di recente ha scelto di revisionare l’intero progetto a causa della direzione artistica presa in precedenza dagli head writers Matt Corman e Chris Ord chiamando Dario Scardapane (The Punisher) nel ruolo di showrunner (qui gli ultimi aggiornamenti).

DESCRIZIONE FUMETTO: Il grande ritorno di Frank Miller sulle pagine della testata che lo aveva lanciato. La storia definitiva di Daredevil. Karen Page ha venduto l’identità segreta del Diavolo di Hell’s Kitchen, e l’informazione è finita nelle mani di Kingpin. Matt Murdock ha toccato il fondo: fragile come non mai e in preda alla disperazione, riuscirà a trovare le forze per reagire? Amore, tradimento, disperazione e redenzione in un capolavoro assoluto della Nona Arte.

Correlati