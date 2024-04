The Bride!, primo sguardo a Christian Bale come Frankenstein

The Bride! è il secondo film da regista di Maggie Gyllenhaal, il primo con un cast d’eccezione capitanato da Christian Bale.

Il film è liberamente ispirato al Frankenstein di Mary Shelley, e più in particolare al racconto che introduce la Sposa del celebre mostro letterario. Ecco viene descritto come una versione moderna (o quasi visto che è ambientato negli anni ’30) del grande classico della letteratura che preferisce mettere in scena la passione più che l’enfasi fantascientifica. Nelle sale sarà distribuito a partire dal 3 ottobre 2025.

Nel cast di The Bride!, come già anticipato, il premio Oscar Christian Bale vestirà i panni di Frankenstein, mentre Jessie Buckley quelli della sposa. Gli altri membri del cast di supporto sono Annette Bening, Penélope Cruz e Peter Sarsgaard. La neo regista Maggie Gyllenhaal si è cimentata qui anche nella scrittura della sceneggiatura, la sua seconda dopo quella che gli è valsa una candidatura all’Oscar per la Miglior Sceneggiatura non Originale con La Figlia Oscura.

La sinossi ufficiale di The Bride! rivela: Un Frankenstein solitario viaggia nella Chicago degli anni ’30 per cercare l’aiuto del Dr. Euphonious nella creazione una compagna per sé. I due rinvigoriscono una giovane donna assassinata e nasce così la Sposa. Lei va oltre ciò che entrambi intendevano, innescando una storia d’amore infiammabile, l’attenzione della polizia e un movimento sociale selvaggio e radicale.

Con le riprese iniziate da poco, è stata la stessa regista a diffondere – via Instagram – un primo sguardo a Christian Bale come Frankenstein, ed a Jessie Buckley come la sua Sposa, direttamente dal set.

