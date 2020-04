Logan Williams è morto a 16 anni, era il piccolo Barry Allen in The Flash

È morto all'età di 16 anni Logan Williams, conosciuto per aver interpretato un giovane Barry Allen nella serie tv The Flash.

Ad annunciarlo le tristi parole madre, Marlyse Williams, sulla testata Tri-City News. Le cause della morte improvvisa non sono state rese note. Nelle sue parole anche tanto rammarico per non poter celebrare un degno funerale per via dell'emergenza Coronavirus in corso.

"Con il suo talento e la sua bellezza, Logan aveva tutte le doti per diventare una grande star".

Lo stesso Grant Gustin ha voluto ricordare il giovanissimo attore postando una foto che lo ritrae insieme al giovane attore, e a Jesse L. Martin:

"Ho appena sentito questa notizia devastante. Questa foto è stata scattata durante le riprese dell'episodio pilota di The Flash, nel 2014. Ero rimasto impressionato non solo dal talento di Logan ma anche dalla sua professionalità sul set. Prego per lui e per la sua famiglia durante questo periodo che sono sicuro sarà difficilissimo. Tenete anche voi Logan e la sua famiglia nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere in questo periodo strano e difficile per tutti noi".

Logan Williams aveva ottenuto la sua prima parte all'età di dieci anni nel film Color of Rain. Dal 2014 era apparso in The Flash come la versione più giovane del suo omologo Grant Gustin in otto episodi, l'ultimo dei quali il primo della seconda stagione, andato in onda nel 2015. Era anche apparso in un episodio di Supernatural e, nella serie di Quando chiama il cuore.

