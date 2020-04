La Casa di Carta 4, la recensione della serie Netflix

Vi proponiamo la recensione della quarta parte di La Casa di Carta, avvincente serie spagnola distribuita da Netflix.

Distribuita tramite la piattaforma Netflix a partire dal 3 Aprile 2020, la quarta stagione – o per meglio dire la quarta parte – della serie cult spagnola “La Casa di Carta” riparte da dove si era interrotta con l’ultimo, rocambolesco, episodio della terza.

La banda è ancora nella banca di Spagna, guidata dal geniale professore, e cercherà di uscirne con l’oro e, soprattutto, con la pelle di ogni suo membro ancora intatta. Ci riusciranno?

Siamo ancora intrappolati nell’edificio, Tokyo, Denver e gli altri, gli ostaggi e anche noi. Perché il punto di forza della serie ideata da Alex Pina è il coinvolgimento emotivo dello spettatore, la capacità, della messa in scena e della scrittura, di farlo entrare in empatia con i personaggi. Con questo escamotage non risulta difficile soprassedere alle numerose incongruenze e inverosimiglianze di alcuni snodi narrativi, piuttosto sarà più semplice per noi – come spettatori – essere trasportati dalle vicende e amare, soffrire ed emozionarci assieme a tutti i protagonisti di questa avvincente serie.

I colpi di scena si susseguono praticamente in ogni episodio e non mancano approfondimenti su alcune vicende passate dei personaggi nonché sequenze di azione dall’enorme impatto visivo e girate con pregevole maestria.

L’aspetto tecnico, per quanto di indubbia fattura, non è però il punto di forza maggiore de “La Casa di Carta – parte 4”, quello è individuabile invece nel legame che la scrittura e gli interpreti riescono a creare con i vari protagonisti. Finiamo così per legare emotivamente con i nostri beniamini e per odiare, al contrario, taluni personaggi. Anche quest’ultimo caso però è voluto e funzionale alla narrazione e alla riuscita della serie.

Che dire, le aspettative dei fan non saranno deluse e incrociamo le dita per la prossima, probabilissima, quinta stagione.

⭐⭐⭐⭐