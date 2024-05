Avengelyne: Margot Robbie sarà la protagonista del film

L’adattamento cinematografico del fumetto Avengelyne sembra aver trovato in Margot Robbie la sua protagonista.

Da tempo in fase di sviluppo attivo sotto il marchio Warner Bros, il fumetto firmato da Cathy Christian e Rob Liefeld (Deadpool) sembra oramai pronto ad ottenere il via libera ufficiale. Deadline ha infatti riferito che lo studios ha ingaggiato Margot Robbie (Barbie) per dare volto alla protagonista del film, ovvero un angelo caduto dal cielo che si batte sulla Terra contro le forze del male.

Avengelyne sarà diretto, e questa è una notizia che già circolava in rete, da Olivia Wilde, con Tony McNamara (Povere Creature!) impegnato in cabina sceneggiativa e Simon Kinberg in chiave di produzione con il suo marchio LuckyChap. Di recente la Wilde ha diretto e prodotto il film Don’t Worry Darling.

Seguiranno nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni.

