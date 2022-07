Una location nota ai fan dal set della serie Fallout

Riprese partite per Fallout, la serie tratta dall’omonima saga videoludica, e subito una foto dal set che di certo renderà felici i fan.

L’immagine in questione è stata scattata sul set di Staten Island da un utente su Twitter e successivamente riportata (insieme ad altre) sulle pagine di Collider. Come anticipato nel primo paragrafo, la location presente nello scatto, un Super Duper Mark in condizioni di decadimento, è assolutamente riconoscibile dai fan della saga videoludica in quanto è presente Fallout 3, Fallout 4, Fallout 76 e Fallout Shelter, inoltre viene citato in Fallout: New Vegas.

Ricordiamo che il casting è ancora in atto, e che l’ultimo importante aggiornamento risale allo scorso 28 giugno e riguarda l’ingaggio eccellente di Kyle MacLachlan, proprio come riportato in questo nostro aggiornamento.

Qui di seguito la foto:

FALLOUT

La serie sarà sviluppata da Amazon Studios in collaborazione con Kilter Films e Bethesda Studios, con gli sceneggiatori Nolan e Joy impegnati in cabina sceneggiativa e produttiva. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner saranno gli showrunner della serie. Le riprese dovrebbero partire entro la fine del 2022. Il cast sarà formato da Walton Goggins, Xelia Mendes-Jones, Aaron Moten, Ella Purnell e Kyle Maclachlan.

La saga videoludica Fallout ha raccolto nel tempo successi economici e critici straordinari. Il primo capitolo è approdato sulle console nel 1997, ed è ambientato in un mondo in cui il futuro previsto dagli americani alla fine degli anni quaranta si concretizza attraverso una guerra nucleare. Il presente vissuto dai videogamers è il 2077. Recentemente è approdato sulle console Fallout 76, una sorta di prequel.