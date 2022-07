L’attore Peter Dinklage è entrato a far parte del cast di Hunger Games: La Ballata dell’usignolo e del serpente, atteso prequel della celebre saga tratta dai romanzi di Suzanne Collins.

Questa notte Variety ha confermato l’ingresso dell’ex stella di Game of Thrones nel cast, rivelando tra l’altro che il suo ruolo nel film sarà quello di Casca Highbottom, figura fontamentale nella formazione caratteriale di Snow (Tom Blyth), nonchè volto austero e vendicativo dei giochi.

THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES

The Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente sarà ovviamente tratto dall’ultimo romanzo di Suzanne Collins pubblicato nel 2022 (Ballata dell’usignolo e del serpente), e vedrà Francis Lawrence ancora dietro la macchina da presa. La data di lancio del nuovo Hunger Games movie è stata fissata ieri per il 17 novembre 2023. La Collins sarà impegnata come sceneggiatrice in compagnia di Michael Arndt e Michael Lesslie. Nessun altro dettaglio è stato riferito.

Nel cast Tom Blyth, Rachel Zegler, Josh Andres Rivera, Nick Benson, Laurel Marsden, Lilly Cooper, Luna Steeples, Hiroki Berrecloth, Jerome Lance, Ashley Liao, Knox Gibson, Mackenzie Lansing, Aamer Husain, Jason Schwartzman, Hunter Schafer, Irene Boehm, Cooper Dillon, Luna Kuse, Kjell Brutscheidt, Dimitri Abold, Athena Strates, Dakota Shapiro, George Somner, Vaughan Reilly, Peter Dinklage.

Questa è la sinossi ufficiale del romanzo di Suzanne Collins:

È la mattina della mietitura che inaugura la decima edizione degli Hunger Games. A Capitol City, il diciottenne Coriolanus Snow si sta preparando con cura: è stato chiamato a partecipare ai Giochi in qualità di mentore e sa bene che questa potrebbe essere la sua unica possibilità di accedere alla gloria. La casata degli Snow, un tempo potente, sta attraversando la sua ora più buia. Il destino del buon nome degli Snow è nelle mani di Coriolanus: l’unica, esile, possibilità di riportarlo all’antico splendore risiede nella capacità del ragazzo di essere più affascinante, più persuasivo e più astuto dei suoi avversari e di condurre così il suo tributo alla vittoria.

Sulla carta, però, tutto è contro di lui: non solo gli è stato assegnato il distretto più debole, il 12, ma in sorte gli è toccata la femmina della coppia di tributi. I destini dei due giovani, a questo punto, sono intrecciati in modo indissolubile. D’ora in avanti, ogni scelta di Coriolanus influenzerà inevitabilmente i possibili successi o insuccessi della ragazza. Dentro l’arena avrà luogo un duello all’ultimo sangue, ma fuori dall’arena Coriolanus inizierà a provare qualcosa per il suo tributo e sarà costretto a scegliere tra la necessità di seguire le regole e il desiderio di sopravvivere, costi quel che costi.