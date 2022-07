Sono ufficialmente partite le riprese di Dune: Parte 2, l’attesa seconda parte del kolossal di fantascienza diretto da Denis Villeneuve.

L’atteso via alle riprese è stato annunciato quest’oggi direttamente da casa-madre Warner Bros attraverso un post-social in cui è raffigurato un ciak poggiato sulla sabbia. Va detto, a tal proposito, che le riprese preliminari erano già partite da alcune settimane. Riguardo il casting ancora in atto, l’ultimo aggiornamento risale allo scorso 15 luglio (trovate qui i dettagli).

Ecco qui di seguito il tweer ufficiale:

DUNE: PARTE 2

PRODUZIONE: Il film sarà stato prodotto da Warner Bros. Pictures e da Legendary Pictures. Sarà la seconda parte dell’attesissimo adattamento per il grande schermo dell’omonimo, influente romanzo di fantascienza del 1965 di Frank Herbert. Denis Villeneuve ha diretto Dune e ha scritto la sceneggiatura insieme a Jon Spaihts ed Eric Roth, basata sul romanzo omonimo scritto da Frank Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Denis Villeneuve, Cale Boyter e Joe Caracciolo, Jr. I produttori esecutivi sono Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert.

CAST: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, con Charlotte Rampling, Javier Bardem, Florence Pugh, Austin Butler, Christopher Walken, Léa Seydoux, Souheila Yacoub.

DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 17 novembre 2023.