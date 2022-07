Souheila Yacoub si aggiunge al cast di Dune: Parte 2

L’attrice Souheila Yacoub ha firmato per entrare nel cast in costruzione di Dune: Parte 2, sequel del kolossal diretto da Denis Villeneuve.

Secondo SuperHeroHype, l’attrice apprezzata in Climax di Gaspar Noè nel kolossal della Warner bros darà volto ad un personaggio di nome Shishakli. Nei romanzi firmati da Frank Herbert il personaggio viene identificato come un uomo ed ha un ruolo importante perchè fornisce a Paul Atreides (Timothée Chalamet) una serie di strumenti che lo aiuteranno a guadagnare il suo posto tra i Fremen. Per Shishakli sarà la prima apparizione al cinema (o in tv).

Di recente Dune: Parte 2 ha ottenuto una nuova data di uscita al 17 novembre 2023 (qui i dettagli).

PRODUZIONE: Il film sarà stato prodotto da Warner Bros. Pictures e da Legendary Pictures. Sarà la seconda parte dell’attesissimo adattamento per il grande schermo dell’omonimo, influente romanzo di fantascienza del 1965 di Frank Herbert. Denis Villeneuve ha diretto Dune e ha scritto la sceneggiatura insieme a Jon Spaihts ed Eric Roth, basata sul romanzo omonimo scritto da Frank Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Denis Villeneuve, Cale Boyter e Joe Caracciolo, Jr. I produttori esecutivi sono Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert.

CAST: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, con Charlotte Rampling, Javier Bardem, Florence Pugh, Austin Butler, Christopher Walken, Léa Seydoux, Souheila Yacoub.

DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 17 novembre 2023.