Lionsgate ha diffuso quest’oggi il trailer di Prey for the Devil, l’horror a sfondo demoniaco diretto da Daniel Stamm, già regista di The Last Exorcism.

In arrivo nelle sale americane giusto in tempo per Halloween 2022 (28 ottobre), Prey for the Devil mette in scena la terrificante storia di una suora le cui doti da esorcista vengono riconosciute dalla Chiesa Cattolica per contrastare la continua ascesa del male sulla Terra. Nel cast spazio per Jacqueline Byers e Colin Salmon. Ecco la sinossi ufficiale:

In risposta all’aumento globale delle possessioni demoniache, la Chiesa cattolica riapre le scuole di esorcismo per formare i sacerdoti al Rito dell’Esorcismo. Su questo campo di battaglia spirituale sorge un’improbabile guerriera: una giovane suora, Sister Ann (Jacqueline Byers).

Sebbene alle suore sia vietato eseguire esorcismi, un professore (Colin Salmon) riconosce i doni di Suor Ann e accetta di addestrarla. Spinta in prima linea spirituale con il compagno di studi Padre Dante (Christian Navarro), Suor Ann si ritrova in una battaglia per l’anima di una giovane ragazza (che Suor Ann crede sia posseduta dallo stesso demone che ha tormentato la sua madre anni fa), ma presto si rende conto che il Diavolo aspettava solo questo momento per possederla.

Robert Zappia ha scritto la sceneggiatura, mentre il cast presenta anche Virginia Madsen, Lisa Palfrey, Nicholas Ralph e Ben Cross. Prey for the Devil è stato prodotto da Paul Brooks (White Noise ), Jessica Malanaphy, Todd Jones e Earl Richey Jones. I produttori esecutivi sono Scott Niemeyer, David Brooks e Brad Kessell.