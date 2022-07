Samara Weaving e Tony Revolori nel cast di Scream 6

Posted on

Disney+ ha diffuso in rete oggi il primo trailer di The Valet, la bizzarra commedia originale con protagonista Samara Weaving. In arrivo in piattaforma dal prossimo 20 maggio, “The Valet” è la nuova commedia diretta da Richard Wong (Dear…, Come as You Are), con protagonista Samara Weaving (Finchè Morte non ci Separi) e Eugenio Derbez