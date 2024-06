Legendary Pictures ha finalmente scelto il regista del nuovo capitolo del fortunato franchise MonsterVerse.

Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, lo studios ha scelto Grant Sputore per dirigere il sequel di Godzilla e Kong: Il nuovo impero. Il regista prenderà il posto lasciato vacante da Adam Wingard che, a prescindere, ha lasciato intendere di voler tornare sul franchise in un secondo momento. Sputore si è fatto apprezzare nel recente passato per aver diretto l’ottimo sci-fi approdato su Netflix dal titolo “I Am Mother“.

Come noto, la Legendary di recente ha ingaggiato Dave Callaham (qui la notizia) per iniziare a lavorare sulla sceneggiatura del suddetto sequel di Godzilla e Kong, pertanto nei piani dello studios c’è la volontà di non perdere tempo ed iniziare da subito a produrre un nuovo successo commerciale da offrire agli appassionati.

Il lavoro di Wingard con il MonsterVerse è da considerare straordinario sotto il punto di vista commerciale. Godzilla e Kong: Il nuovo impero ha già incassato 564 milioni di dollari in tutto il mondo e si appresta a diventare il film del MonsterVerse con il maggior incasso in assoluto (Kong: Skull Island ne ha raccolti 568 ed è ancora primo), mentre Godzilla vs Kong, uscito in piena pandemia da Covid-19 e negli USA in contemporanea al cinema e su Max, è riuscito ad ottenere 470 milioni di dollari.

