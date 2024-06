David Iacono nel cast del nuovo Jurassic World

Il giovane attore David Iacono è entrato a far parte del cast del nuovo film della saga Jurassic World.

A confermare l’ingaggio del giovane attore è stato nelle ultime ore un articolo del the Hollywood Reporter. Nessun dettaglio sul ruolo è stato al momento rivelato. Iacono di recente si è fatto apprezzare per la serie Netflix “Dead Boy Detectives“, ma anche per “L’estate nei tuoi occhi“.

Nei giorni scorsi Universal Pictures ha confermato l’ingaggio di Luna Blaise, altra giovane stella hollywoodiana in forte ascesa, ma anche dell’attore A-List “Mahershala Ali“. Gli altri attori confermati al momento sono Rupert Friend, Scarlett Johansson, Manuel Garcia-Rulfo e Jonathan Bailey. Da tempo, invece, è oramai noto che il vecchio cast della saga non farà parte del nuovo film.

Il nuovo film jurassic World, come oramai noto, sarà diretto da Gareth Edwards (Godzilla), con Steven Spielberg che produrrà attraverso Amblin Entertainment, e Frank Marshall e Patrick Crowley che produrranno attraverso Kennedy-Marshall. Il vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione Sara Scott e il direttore creativo dello sviluppo della produzione Jacqueline Garell supervisioneranno il progetto per Universal Pictures.

La release del nuovo Jurassic World è stata fissata per il 2 luglio 2025.

Correlati