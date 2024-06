Timothy Olyphant sarà tra i doppiatori in lingua originale di Terminator Zero, la serie d’animazione in arrivo su Netflix.

L’annuncio ufficiale è avvenuto poche ore fa attraverso l’evento Netflix di Los Angeles noto come Next on Netflix: Animation (via Deadline). Il famoso attore, che tra l’altro è stato scelto come protagonista nell’Alien di FX (qui nei dettagli), nella serie presterà la voce niente di meno che al celebre androide che viene dal futuro.

Terminator Zero sarà ambientata nell’universo narrativo della saga classica “Terminator“, ma ciononostante sarà incentrata su personaggi completamente inediti. Mattson Tomlin ha ideato lo show animato, e fungerà da showrunner. Tomlin sarà inoltre produttore insieme a David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance. La regia sarà di Masashi Kudo mentre la Production IG si occuperà dell’animazione.

Terminator Zero: di cosa parlerà

La serie, che verrà lanciata il 29 agosto su Netflix, è ambientata in due periodi di tempo. Nel 2022, una guerra futura infuria da decenni tra i pochi sopravvissuti umani e un esercito infinito di macchine. Nel 1997, l’intelligenza artificiale conosciuta come Skynet acquisì consapevolezza di sé e iniziò la sua guerra contro l’umanità.

Intrappolato tra il futuro e il passato, un soldato viene inviato indietro nel tempo per cambiare il destino dell’umanità. Arriva nel 1997 per proteggere uno scienziato di nome Malcolm Lee che lavora per lanciare un nuovo sistema di intelligenza artificiale progettato per competere con l’imminente attacco di Skynet all’umanità. Mentre Malcolm affronta le complessità morali della sua creazione, viene braccato da un implacabile assassino proveniente dal futuro che altera per sempre il destino dei suoi tre figli.

Ecco alcune immagini della serie:

Excited to announce that Timothy Olyphant will voice The Terminator in Terminator Zero, premiering August 29 a.k.a Judgment Day! #NextOnNetflix pic.twitter.com/8vztNBUxDG — Netflix (@netflix) June 6, 2024

Correlati