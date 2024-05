Dave Callaham scriverà il sequel di Godzilla e Kong

La saga di successo nota come MonsterVerse continuerà con un nuovo sequel dopo Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero.

Seguendo la scia dei 555 milioni di dollari incassati da Godzilla e Kong (il film è ancora in sala), la Legendary Pictures sembra aver fretta di continuare a produrre uova d’oro da una delle sue galline più redditizie. Il The Hollywood Reporter, a tal proposito, questa sera ha affermato che Dave Callaham è stato ingaggiato per scrivere il sequel di Godzilla e Kong.

Callaham, tra i tanti crediti sceneggiativi della sua carriera, può vantare la prima bozza del “Godzilla” del 2014 (il film che ha dato il via al MonsterVerse), le sceneggiatura di “Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli“, lo zampino creativo sulla saga “I Mercenari“, sul riavvio della saga “Mortal Kombat” e su “Spider-Man: Across the Spider-Verse“.

Sul sequel di Godzilla e Kong (la nostra recensione) al momento non vengono menzionati dettagli dalla fonte, ma è chiaro che il successo del MonsterVerse – vedi anche il rinnovo per una nuova stagione di Monarch – non poteva che spingere la Legendary ad accelerare sui piani di espansione della saga.

