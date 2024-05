Peacemaker: Frank Grillo nel cast della seconda stagione

L’attore Frank Grillo è entrato a far parte del cast della seconda stagione di Peacemaker, la serie DC creata da James Gunn.

L’annuncio è arrivato quest’oggi attraverso un post-social dello stesso regista/produttore in cui ha posato accanto a Grillo. Nei nuovi episodi l’attore vestirà i panni di Rick Flag Sr, ruolo che tra l’altro “rivestirà” in qualità di doppiatore nella serie animata in arrivo dal titolo “Creature Commandos“. Le riprese di Peacemaker S2 sono partite a metà mese di aprile, proprio come confermato da questo nostro ultimo aggiornamento.

Frank Grillo ha già avuto a che fare con l’universo dei cinecomics nella sua carriera, a tal proposito va ricordato che ha fatto parte del Marvel Cinematic Universe nei panni dell’agente dell’Hydra “Brock Rumlow“, poi divenuto il villain “Crossbones” in Captain America: Civil War.

La prima stagione da 8 episodi è approdata su HBO Max (ora Max) nel gennaio del 2022, sviluppata da James Gunn come spin-off del suo film DC “The Suicide Squad – Missione Suicida“. Gunn, Peter Safran e Matt Miller sono i produttori esecutivi della serie, con John Cena come co-produttore esecutivo e Stacy Littlejohn come produttrice consulente. Basato sui personaggi della DC, Peacemaker è prodotto dalla Troll Court Entertainment di Gunn e dalla The Safran Company in associazione con la Warner Bros. Television

Nel cast, oltre al protagonista interpretato John Cena, spiccano i nomi di Jennifer Holland, Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Chris Conrad, Elizabeth Faith Ludlow, Rizwan Manji, Alison Araya, Lenny Jacobson, Freddie Stroma, Frank Grillo.

