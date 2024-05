Un cast d’eccezione si sta formando in vista della realizzazione di Grendel, il nuovo adattamento del celebre romanzo di John Gardner “Beowulf“.

Questa sera il The Hollywood Reporter ha riferito che Jeff Bridges vestirà – attraverso CG e protesi di scena – il famoso villain del poema classico “Beowulf“. Il film in live action viene descritto come il racconto degli eventi attraverso il punto di vista della creatura Grendel. L’eroe nordico sarà, invece, interpretato da Dave Bautista. Nel cast ci saranno anche Bryan Cranston nel ruolo di Re Hrothgar, Sam Elliott nel ruolo del Drago, Thomasin McKenzie nel ruolo della Regina Wealhtheow e Aidan Turner nel ruolo di Unferth. Anche T Bone Burnett reciterà e fornirà le canzoni originali per il film.

La Palisades Park Pictures lancerà le vendite a Cannes 77. Creature Shop di Jim Henson si occuperà degli aspetti tecnici nel film, con Robert D. Krzykowski impegnato in regia, ma anche in sceneggiatura. Brian Henson e Vince Raisa produrranno per The Jim Henson Company, insieme a Krzykowski, Jay Glazer, Dennis Berardi e Jon D. Wagner. Bridges sarà il produttore esecutivo, con John Sayles, Tamara Birkemoe e Joe Jenckes di Ashland Hill Media Finance, che finanzierà il film.

I racconti nordici di Beowulf e Grendel hanno ispirato la cultura pop per anni, tra film – si ricorda il celebre live animation diretto da Robert Zemeckis nel 2007 – cartoon, giochi da tavolo e videogames. Per stessa ammissione di J.R.R. Tolkien, tali racconti hanno ispirato anche l’intera sua letteratura.

