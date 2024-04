Jeff Bridges tornerà come Kevin Flynn in Tron: Ares

La notizia era attesa dai fan storici della famosa saga, ed ora è stata finalmente confermata: Jeff Bridges reciterà in “Tron: Ares“.

Con la produzione partita da Vancouver lo scorso gennaio, il cast di Tron: Ares potrà contare sul ritorno del premio Oscar “Jeff Bridges“, protagonista assoluto nel ruolo di Kevin Flynn dell’intera saga Tron. La conferma è arrivata in occasione della recente apparizione dell’attore al podcast Film Comment (via Deadline).

“Partirò questo sabato per recitare una parte nel terzo capitolo della storia di ‘Tron’. Jared Leto è il protagonista di questo terzo. Sono davvero ansioso di lavorare con lui; Ho ammirato il suo lavoro.”

Come noto, Bridges è stato il protagonista assoluto del primo iconico capitolo uscito nel 1982 “Tron“, ottenendo poi un doppio ruolo (un doppiando un personaggio in digitale) nel sequel “Tron: Legacy” del 2010. La natura del suo ritorno per Tron: Ares è al momento tenuta nel mistero.

Il film sarà diretto da Joachim Rønning, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Jesse Wigutow e Jack Thorne. L’attore Jared Leto figura tra i produttori con Emma Ludbrook di Paradox. Gli altri produttori sono Justin Springer (Tron: Legacy) e Jeffrey Silver, mentre Sean Bailey e Sam Dickerman svolgono il ruolo di produttori esecutivi. Nel cast Jared Leto, Jeff Bridges, Jodie Turner-Smith, Greta Lee, Evan Peters, Cameron Monaghan, Gillian Anderson e Sarah Desjardins. Mancano ancora dettagli riguardo il ritorno di Bruce Boxleitner, Garrett Hedlund e Olivia Wilde, ovvero i protagonisti dei primi due capitoli della saga.

L’originale Tron è uscito nei cinema nel 1982, con Jeff Bridges nei panni di Kevin Flynn, un designer di videogiochi che viene improvvisamente trasportato in un mondo virtuale di sua creazione. Bridges ha ripreso il suo ruolo quasi tre decenni dopo in Tron: Legacy, sequel che ha anche introdotto Garrett Hedlund nei panni di Sam, figlio di Kevin.

Correlati