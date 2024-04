Il Regno del Pianeta delle Scimmie: un nuovo spot dal film

Il Regno del Pianeta delle Scimmie approderà nelle sale a partire dall’8 maggio, ma intanto la campagna promozionale continua a regalare emozioni.

Nella giornata odierna, a tal proposito, la divisione nazionale della 20th Century Studios ha diffuso in rete un nuovo adrenalinico spot con tante sequenze inedite. Il film, come noto, è il primo capitolo in assoluto ad essere distribuito sotto il marchio Disney (lo studios proprietario di 20th Century Studios), ciononostante seguirà gli eventi narrati in occasione della precedente trilogia, e lo farà attraverso un salto temporale di quasi 300 anni dopo la morte di Cesare.

Qui di seguito lo spot, a questo indirizzo invece una featurette dedicata alla saga Il Pianeta delle Scimmie.

Una voce. Una rivolta. #IlRegnoDelPianetaDelleScimmie è al cinema dall'8 Maggio. pic.twitter.com/QUn9qY5FoJ — 20th Century Studios Italia (@20thCenturyIT) April 29, 2024

Il Regno del Pianeta delle Scimmie è diretto da Wes Ball (trilogia di Maze Runner) ed è interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher), Kevin Durand (Locke & Key), Peter Macon (Shameless) e William H. Macy (Fargo). La sceneggiatura è di Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa & Amanda Silver (Avatar: La Via dell’Acqua) e Patrick Aison (Prey), basata sui personaggi creati da Rick Jaffa & Amanda Silver.

TRAMA: Il regista Wes Ball dà nuova vita all’epico franchise ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell’ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Il film è prodotto da Wes Ball, Joe Hartwick Jr. (Maze Runner), Rick Jaffa, Amanda Silver e Jason Reed (Mulan), mentre Peter Chernin (trilogia de Il Pianeta delle Scimmie) e Jenno Topping (Le Mans ’66 – La grande sfida) sono i produttori esecutivi.

La distribuzione di Il Regno del Pianeta delle Scimmie avverrà il 10 maggio del 2024, attraverso il marchio 20th Century Studios. In Italia dall’8 maggio.

