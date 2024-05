Il regista Adam Wingard non dirigerà il sequel di Godzilla e Kong, ma non abbandonerà del tutto il MonsterVerse.

Reduce dalla regia degli ultimi due capitoli della saga (Godzilla vs Kong e Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero), il regista Adam Wingard viene dato dal The Hollywood Reporter lontano dalla sedia di regia del prossimo film. La celebre fonte rivela, a tal proposito, che la divisione artistica sarebbe da considerare consensuale e che la possibilità di tornare a collaborare per la saga non sarebbe esclusa in futuro.

Come noto, la Legendary di recente ha ingaggiato Dave Callaham (qui la notizia) per iniziare a lavorare sulla sceneggiatura del sequel di Godzilla e Kong, pertanto nei piani dello studios c’è la volontà di non perdere tempo ed iniziare da subito a produrre un nuovo successo commerciale da offrire agli appassionati.

Il lavoro di Wingard con la saga è da considerare straordinario sotto il punto di vista commerciale. Godzilla e Kong: Il nuovo impero ha già incassato 564 milioni di dollari in tutto il mondo e si appresta a diventare il film del MonsterVerse con il maggior incasso in assoluto (Kong: Skull Island ne ha raccolti 568 ed è ancora primo), mentre Godzilla vs Kong, uscito in piena pandemia da Covid-19 e negli USA in contemporanea al cinema e su Max, è riuscito ad ottenere 470 milioni di dollari.

