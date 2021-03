Kiersey Clemons sarà ancora Iris West nel cinecomic The Flash

Posted on

L’universo televisivo DC Comics su The CW è pronto a dettare nuovamente leggi durante la prossima stagione, l’emittente televisiva ha infatti rivelato, durante l’annuale Upfront, le date delle nuove stagione di Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow e della new entry Supegirl. Mettendo da parte per un attimo gli altri show di casa The CW,