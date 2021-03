James Cameron su Disney+ con I Segreti delle Balene, ecco il trailer

La piattaforma Disney+ ha diffuso in rete il primo trailer di I Segreti delle Balene, l’emozionante docu-serie prodotta dal regista James Cameron, con la voce narrante in originale di Sigourney Weaver.

La messa in onda della docu-serie realizzata in collaborazione con National Geographic avverrà sul servizio digitale di casa Disney a partire dal 22 aprile prossimo. Per l’occasione vi proponiamo qui di seguito il comunicato stampa ufficiale che accompagna il lancio del primo trailer:

10 marzo 2021 – Disney+ ha diffuso il trailer della sua prossima serie originale, I SEGRETI DELLE BALENE, che farà immergere gli spettatori nell’affascinante vita di questi mammiferi per rivelare il misterioso e bellissimo mondo di cinque diverse specie: orche, megattere, beluga, narvali e capodogli.



Executive producer della serie National Geographic, suddivisa in quattro parti, è il regista premio Oscar® e ambientalista James Cameron (Avatar), mentre la voce narrante nella versione originale è della pluripremiata attrice e ambientalista Sigourney Weaver (Alien, Avatar, Gorilla nella nebbia). Tutti i quattro episodi saranno disponibili in streaming in esclusiva su Disney+ in occasione della Giornata della Terra, giovedì 22 aprile 2021.



Con l’acclamato Explorer e fotografo di National Geographic, Brian Skerry, la serie si avventura in profondità nel mondo delle balene per testimoniarne le straordinarie capacità di comunicazione e le intricate strutture sociali, raccontando la vita e l’amore dalla loro prospettiva. I segreti delle balene mostra questi esemplari mentre stringono amicizie per tutta la vita, insegnano ai loro piccoli l’eredità del clan e le tradizioni e soffrono profondamente per la perdita dei loro cari. Girato nel corso di 3 anni in 24 località del mondo, questo viaggio epico insegna come le balene siano molto più complesse e simili a noi di quanto si sia mai immaginato. Una storia intima di cui in pochissimi hanno avuto la fortuna di essere testimoni… fino ad ora.



I segreti delle balene è prodotto per National Geographic da Red Rock Films. Per Red Rock Films, Brian Armstrong e Shannon Malone-DeBenedictis sono i gli executive producer. Per Earthship, James Cameron e Maria Wilhelm sono executive producer e Kim Butts è invece associate producer. Per National Geographic, Pamela Caragol è execturive producer. Le musiche della serie sono del compositore Raphaelle Thibaut.