Blumhouse Productions e Universal Pictures hanno rilasciato il trailer di You Should Have Left, thriller soprannaturale con Kevin Bacon protagonista. Il film, distribuito on demand dal 19 giugno a livello internazionale, si basa sul romanzo omonimo scritto da Daniel Kehlmann, e vede in cabina di regia David Koepp, già con Bacon in Echi mortali. Nel