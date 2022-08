E’ partita da Los Angeles la produzione di Beverly Hills Cop 4, nuovo capitolo della celebre saga con protagonista Eddie Murphy.

A confermare l’inizio delle riprese del nuovo film è stato un aggiornamento proveniente da Deadline in cui viene citato il titolo ufficiale “Beverly Hills Cop: Axel Foley“, ed il nome di alcuni nuovi attori presenti nel cast, ossia Taylour Paige e Joseph Gordon-Levitt, oltre ovviamente al protagonista storico della saga “Eddie Murphy“.

Come oramai noto da tempo, Paramount Pictures per la realizzazione del film ha preso accordi con Netflix, portando tra l’altro a bordo del progetto il produttore della saga Jerry Bruckheimer. Per la regia è stato scelto Mark Molloy, il cui nome è venuto fuori subito dopo l’addio di Adil El Arbi e Bilall Fallah, intanto passato alla Warner Bros per dare vita a Batgirl, film di recente cancellato clamorosamente a produzione terminata.

Ricordiamo che la saga si è avviata nel 1984 con la regia di Martin Brest, ha avuto due sequel nel 1987 e nel 1994. Un quarto capitolo era in fase di sviluppo oramai da anni.