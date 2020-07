Just Cause: il film sarà diretto da Michael Dowse

Michael Dowse sarà il regista dell'adattamento cinematografico del videogioco Just Cause.

Come riportato da Deadline, il progetto prodotto dalla Constantin Film e da Prime Universe Film ha finalmente il suo regista. Michael Dowse ha lavorato a pellicole come Stuber and Coffee & Kareem.

La sceneggiatura della pellicola è a cura di Derek Kolstad, già creatore del franchise di John Wick. Martin Moszkowicz e Square Enix saranno i produttori esecutivi.

Il videogioco Just Cause, di genere azione e avventura, segue le avventure di Rico Rodriguez, un agente segreto che deve liberare lo stato insulare di San Esperito dal governo di un presidente che ha in realtà dei piani terroristici. Il videogioco è composto da quattro capitoli e l'ultimo è uscito nel 2018.

Just Cause è soltanto un altro di quei tanti adattamenti cinematografici o televisivi basati su videogiochi. Basta pensare a The Last of Us (che diventerà una serie tv targata HBO), Uncharted (recentemente è ufficialmente partita la produzione del film), Monster Hunter (qui i dettagli) e Borderlands (adattamento cinematografico a cura di Eli Roth)