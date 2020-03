HBO svilupperà molto presto una serie tv adattata dal celebre videogame di successo The Last of Us.

La notizia sta rimbalzando in rete da ore, e spiega che si tratterà di una collaborazione molto stretta tra l'emittente televisiva, Sony Pictures Television e PlayStation Productions, quest'ultima alla sua prima con lo sviluppo di una serie televisiva.

In cabina sceneggiativa spazio per Craig Mazin, già creatore di Chernobyl, il quale collaborerà con Neil Druckmann, autore e creatore del videogame omonimo. In cabina di produzione sarà presente anche Evan Wells, presidente di Naughty Dog.

The Last of Us ha debuttato nel 2013, e la storia è ambientata in un mondo post-apocalittico, piegato da un virus mortale. Al centro dell'azione Joel, un truffatore, ed Ellie, una teenager che potrebbe essere la cura per il virus mortale. Joel viene incaricato di prelevare la quattordicenne dalla zona di quarantena e il suo incarico divente ben presto un viaggio brutale ed emozionante attraverso gli Stati Uniti che porta i due protagonisti a fidarsi uno dell'altra per sopravvivere.

Ricordiamo che in passato si è più volte parlato di un possibile adattamento per il grande schermo, ma riteniamo che questa notizia possa chiudere definitivamente le voci.