Netflix ha diffuso il trailer ufficiale relativo alla quarta stagione di La Casa di Carta, serie di culto spagnola.

Il video è stato postato oggi in rete a meno di un mese dalla messa in onda sulla piattaforma di streaming Netflix. Lo trovate in fondo al nostro articolo.

La Casa di Carta (Quarta Parte)

La Casa di Carta è stato sviluppato da Álex Pina.

Al cast storico si aggiungono Hovik Keuchkerian, Najwa Nimri, Fernando Cayo e Rodrigo de la Serna. Torneranno invece Alvaro Morte (Il professore), Úrsula Corberó (Tokyo), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Stoccolma), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo Roman), Kiti Mánver (Marivi), Juan Fernández e Mario de la Rosa.

Negli episodi già disponibili si racconta la storia di uno spettacolare ed elaborato crimine ideato dal Professore che, insieme a un gruppo di criminali, prendeva il controllo sulla Zecca di Stato spagnola per stampare miliardi di euro e fuggire con i soldi, facendo inizialmente pensare alla polizia che si trattasse di un tentativo di semplice furto.

TRAMA NUOVI EPISODI: La banda sta affrontando uno dei momenti più difficili di sempre: il Professore è convinto che Raquel Murillo sia stata giustiziata, Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte. I membri della banda hanno i nervi a fior di pelle, Raquel in realtà è stata messa alle corde dagli ex colleghi ma la parte peggiore non è questa: insieme a loro, all'interno della banca, c'è una spia a cui bisogna dare la caccia. Sarà l'inizio di un tutti contro tutti.

La Casa di Carta 4 sarà distribuito su Netflix dal 3 aprile 2020.

Il Trailer