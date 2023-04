Il cinecomic I Fantastici 4 subirà una completa riscrittura ad opera di Josh Friedman, sceneggiatore di Avatar: La via dell’acqua.

Parte delle future nuove fasi del Marvel Cinematic Universe, il film dedicato alla prima famiglia dell’universo Marvel Comics sarà presto riscritto da Josh Friedman, a confermarlo un nuovo aggiornamento offerto nei giorni scorsi dal The Hollywood Reporter. La precedente sceneggiatura è stata firmata da Jeff Kaplan e Ian Springer.

Friedman, oltre ad aver collaborato alla scrittura di Avatar: La via dell’acqua, ha co-scritto La Guerra dei Mondi di Spielberg, ma anche l’ultimo capitolo della saga Terminator (Terminator: Destino Oscuro), nonchè la serie spin-off “The Sarah Connor Chronicles”. Di recente ha anche adattato Snowpiercer per la tv.

I FANTASTICI 4

Il film sui Fantastici 4 è stato annunciato dai Marvel Studios nel dicembre del 2020 in occasione dell’Investor Day della Disney, e darà il via alla Fase 6 dell’MCU. La regia è stata affidata a Matt Shakman dopo l’addio di Jon Watts. Lo sceneggiatore Josh Friedman sta riscrivendo la sceneggiatura di Jeff Kaplan e Ian Springer. La release nelle sale è stata fissata per il 14 febbraio 2025.