Box Office USA: Dungeons & Dragons con gli incassi di venerdì punta ai 40 milioni

La corsa di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri nel Box Office USA potrebbe regalare grandi soddisfazioni alla Paramount, la conferma arriva dai dati di incasso di venerdì.

Secondo i dati d’incasso offerti da BoxOfficePro, infatti, il film ispirato al famoso gioco di ruolo ha raccolto venerdì un incasso stimato di 15.3 milioni di dollari, cifra compresiva degli incassi delle anteprime del giovedì e di quelle organizzate da Amazon per i fan. Statistiche alla mano, Dungeons & Dragons potrebbe ora chiudere il suo primo weekend americano con un incasso stimato molto vicino ai 40 milioni, in linea con il weekend d’esordio di Uncharted, uscito lo scorso anno. A giocare sul superamento di tale soglia il valore molto delle recensioni di critica e pubblico.

John Wick 4, dopo aver dominato lo scorso weekend, ha portato a casa un secondo posto da 7.8 milioni di dollari, per un totale superiore ai 100 milioni, ed un weekend stimato da circa 30 milioni. His Only Son è il film che si è posizionato al terzo posto con un incasso di 2.1 milioni di dollari, ed una stima per il suo weekend d’esordio vicino ai 7 milioni.