Morto il musicista e compositore giapponese Ryūichi Sakamoto

Si è spento all’età di 71 anni il musicista e compositore giapponese Ryūichi Sakamoto, noto soprattutto per le colonne sonore di Furyo e L’ultimo imperatore (premio Oscar nel 1988).

Nato nel 1952, Sakamoto frequentò l’Università delle Arti di Tokyo dove si diplomò in composizione e divenne noto a livello mondiale nel 1983 quando compose ls colonna sonora del film Furyo diretto da Nagisa Oshima in cui du anche coprotagonista nel ruolo del capitano Yonoi accanto alla star David Bowie.

Nel 1987 venne chiamato da Bernardo Bertolucci per comporre la colonna sonora del film pluripremiato L’ultimo imperatore che valse a Sakamoto il premio Oscar. Collaborò due volte anche con Brian De Palma per i film Omicidio in diretta (1998) e Femme Fatale (2002).

Tra gli ultimi lavori ricordiamo la colonna sonora di Revenant – Redivivo (2015).