Joker: Folie à Deux, nuove foto e la data del trailer

Un trailer di Joker: Folie à Deux non è ancora stato diffuso, ma a quanto pare in casa Warner Bros c’è già una data.

Approfittando del giorno di San Valentino, ieri il regista Todd Phillips ha condiviso con la rete tre nuove foto dal sequel di Joker, in cui il supercattivo si mostra nella sua parte più tenera, ovviamente in compagnia della sua Harley Quinn. In uno dei commenti, inoltre, il regista ha affermato che il primo trailer è in fase di preparazione, e che probabilmente sarà pronto per il mese di aprile. Ricordiamo che la data di uscita di Joker: Folie à Deux è il 4 ottobre 2024.

Joker: Folie à Deux, il film.

Il nuovo film è stato co-scritto e diretto da Todd Phillips, l’altro co-sceneggiatore è Scott Silver. “Folie à Deux” è il termine che significa “psicosi condivisa” o “disturbo delirante condiviso”, il che è probabilmente un riferimento alla presenza di Harley Quinn nel film. Le riprese si sono tenute tra New York e Los Angeles.

NEL CAST Joaquin Phoenix, premio Oscar per la sua interpretazione nel primo capitolo, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Harry Lawtey, Zazie Beets.

La data di uscita del film al cinema è fissata per il 4 ottobre 2024.