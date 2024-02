Star Trek: Discovery 5, la data della premiere e il poster

Paramount+ si avvia a rilasciare gli ultimi episodi di Star Trek: Discovery, la fortunata serie ispirata ai leggendari romanzi di Gene Roddenberry.

Nella giornata di ieri, lo streamer ha riferito che il 4 aprile sarà la premiere per dei nuovi episodi della quinta stagione. Inoltre, Paramount+ ha anche rilasciato il nuovo poster (in fondo alla pagina), e la sinossi ufficiale che recita quanto segue:

“La quinta e ultima stagione vedrà il Capitano Burnham e l’equipaggio della USS Discovery scoprire un mistero che li porterà in un’epica avventura attraverso la galassia per trovare un antico potere la cui stessa esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli”, si legge nella sinossi di Paramount+. . “Ma ce ne sono anche altri a caccia… nemici pericolosi che vogliono disperatamente reclamare il premio per se stessi e non si fermeranno davanti a nulla pur di ottenerlo.”

Star Trek: Discovery, la serie.

Alex Kurtzman e Michelle Paradise sono i co-showrunner e produttori esecutivi insieme a Heather Kadin, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi e Sonequa Martin-Green. Altri produttori esecutivi includono Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry e Trevor Roth.

Nel cast della stagione finale spazio per Sonequa Martin-Green (Capitano Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly) e Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), inoltre David Ajala (Cleveland “Book” Booker), Blu del Barrio (Adira) e Callum Keith Rennie (Rayner). Come Guest Star ci saranno Elias Toufexis ed Eve Harlow nei panni rispettivamente di L’ak e Moll.

Star Trek: Discovery 5 sarà presentata in anteprima su Paramount+ a partire dal 4 aprile 2024 con l’uscita dei primi due episodi, seguiranno i restanti otto a cadenza settimanale. Questi i titoli e gli sceneggiatori di ciascun episodio:

Episodio 1: “Red Directive” (Michelle Paradise)

Episodio 2: “Under the Twin Moons” (Alan McElroy)

Episodio 3: “Jinaal” (Kyle Jarrow e Lauren Wilkinson

Episodio 4: “Face the Strange” (Sean Cochran)

Episodio 5: “Mirrors” (Johanna Lee e Carlos Cisco)

Episodio 6: “Whistlespeak” (Kenneth Lin & Brandon A. Schultz)

Episodio 7: “Erigah” (M. Raven Metzner)

Episodio 8: “Labyrinths” (Lauren Wilkinson e Eric J. Robbins)

Episodio 9: “Lagrange Point” (Sean Cochran e Ari Friedman)

Episodio 10: “Life, Itself” (Kyle Jarrow e Michelle Paradise)

IL POSTER