Atteso nelle sale in autunno con un film tutto incentrato sulle sue origini, il Joker della DC Comics è pronto a tornare protagonista anche in un misterioso progetto firmato da John Carpenter.

Coperto da un enorme velo di segretezza, ma scoperto a causa di una maldestra scelta editoriale di un sito Media Partner della DC, il nuovo progetto che legherà il mago del cinema horror John Carpenter ed il celebre villain Joker è oramai stato svelato al mondo.

Il progetto in questione è un nuovo albo fumettistico dedicato ai villains dell'universo DC Comics. Il titolo sarà Year of the Villain, e vedrà ogni volume dedicato ai cattivi più iconici della storia DC Comics.

Il numero che vedrà Carpenter come scrittore sarà The Joker: Year of the Villain #1, sarà composto da 40 pagine e sarà scritto con Anthony Burch, già collaboratore del regista nella serie a fumetti Big Trouble in Little China, edita da BOOM! Studios. L'uscita del numero è attesa per il 2 ottobre prossimo.

Un artwork promozionale è stato anche diffuso dopo la fuga di notizie. Lo trovate qui di seguito.