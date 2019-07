Netflix ha distribuito oggi Point Blank, l'action movie di Joe Lynch, interpretato da Anthony Mackie e Frank Grillo. Questa è la recensione.

Per salvare sua moglie ed il figlio in procinto di nascere, un infermiere (Anthony Mackie) accetta di aiutare ad evadere dal suo ospedale un uomo ricercato dalla polizia (Frank Grillo). L'improbabile coppia si ritrova a lottare per sopravvivere in uno scontro senza regole contro un nemico davvero inatteso.

Il Commento

Prodotto dalla WayParty Films, l'action movie Point Blank si è presentato nei giorni scorsi al popolo della rete con un primo scoppiettante trailer, ma come spesso accade il risultato non ripaga l'attesa.

Sin dai primi minuti si intuisce che le idee innovative in questo film latitano. Il regista Joe Lynch dimostra di non avere dimistichezza con il genere, ed il risultato è un continuo riciclare sequenze viste e riviste. Point Blank non delude solo per la sostanziale mancanza di originalità. Il ritmo della sceneggiatura è difatti lento, la tensione emotiva è letteralmente inesistente, con sequenze musicali interminabili che non fanno altro che tenere l'attenzione del pubblico lontana da ciò che in realtà si sta guardando.

Ma se l'originalità è ciò balza in primis alla mente, la mancanza di realismo risulta un vero e proprio pugno in un occhio: l'emblema del fallimento sotto questo punto di vista è l'atteggiamento quasi mai preoccupato del personaggio interpretato da Anthony Mackie (la moglie incinta è stata rapita), ma anche - e soprattutto - lo stress emotivo (o la mancanza dello stesso) a cui la stessa donna (Teyonah Parris) è sottoposta, tra due rapimenti, strattoni continui e minacce varie.

Personaggi e Cast

Anche dal punto di vista della caratterizzazione dei personaggi siamo ben lontani dal dare la sufficienza al lavoro di Lynch. Troppo stereotipati in alcuni casi, troppo "stupidi" in altri, i protagonisti di Point Blank sono quanto di peggio si possa trovare in un action movie moderno.

A "salvare" le apparenze, semmai ce ne fosse bisogno, è la recitazione dei due protagonisti, ossia Frank Grillo e Anthony Mackie. Continuiamo a pensare che Grillo è tra gli attori più sottovalutati di Hollywood, con ruoli spesso non all'altezza del suo talento. Per quanto riguarda Mackie, siamo certi che il futuro Captain America abbia svolto un ottimo lavoro con un personaggio sotto certi aspetti assurdo.

In Conclusione

Siamo lieti di constatare che Point Blank non rappresenta l'ennesima produzione poco felice targata Netflix, qui infatti il colosso dello streaming compare solo come distributore, e non come produttore. A nostro avviso, questo è un action movie che non merita la visione, se non per ammirare i bicipidi dei due protagonisti.