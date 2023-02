James Gunn svela i nomi degli sceneggiatori della prima fase del DCU

In occasione del lancio della line-up ufficiale del nuovo corso targato DC Studios, il co-CEO James Gunn ha voluto offrire un aggiornamento relativo agli sceneggiatori che saranno impegnati a ricreare la prima fase.

I nomi che si avvicenderenno nella cabina di sceneggiatura – tra film e serie tv – per la prima fase del DCU nota come “Chapter 1: God and Monsters” saranno Drew Goddard (Cloverfield, Quella casa nel bosco), Jeremy Slater (Moon Knight), Christina Hodson (The Flash, Batgirl, Birds of Prey), Christal Henry (Watchmen per HBO), e il fumettista Tom King (Batman, Batman/Catwoman). A questi potrebbero presto aggiungerse di altri.

Ecco le parole di James Gunn in merito (via ComicBook):

“Ascoltate, Tom King mi è stato a fianco per tutto il tempo. Ha risposto a ogni -ca..o- di domanda che avevo nel corso della scorsa estate. Ho parlato anche con Christal Henry, che ha lavorato a Watchmen e che scriverà Waller, con Christina Hodson, che ha scritto The Flash… e con Drew Goddard, che probabilmente conoscete. […] E con Jeremy Slater, che ha appena lavorato a Moon Knight.”

A tal proposito è bene sottolineare che il nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran è ancora in fase di progettazione, pertanto alla line-up segnalata ieri potrebbero aggiungersi nuovi progetti, nuovi sceneggiatori, ma anche aggiornamenti relativamente al precedente corso targato Walter Hamada (Shazam! 2, The Flash, Aquaman 2 etc). Pertanto rimaniamo aperti a nuovi sviluppi.