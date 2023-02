Black Panther: Wakanda Forever è da oggi disponibile su Disney+

Nella giornata odierna, e dopo tanta attesa, il cinecomic Black Panther: Wakanda Forever è approdato sul catalogo di Disney+.

Forte delle cinque nomination agli Oscar 2023, tra cui quella ad Angela Bassett come Miglior Attrice non Protagonista, ma anche di un incasso al Box Office di quasi 850 milioni di dollari, la seconda avventura cinematografica dedicata al celebre supereroe del Wakanda ha fatto da oggi capolino – anche in Italia – su Disney+. Come ogni altro film Marvel Studios rilasciato sulla piattaforma di casa Disney, anche Black Panther: Wakanda Forever sarà disponibile nella speciale versione IMAX Enhanced.

IL FILM

Il film è stato diretto da Ryan Coogler. La produzione a cura di Marvel Studios, con Kevin Feige impegnato in prima persona. Ludwig Goransson ha composto la colonna sonora. Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever si sono tenute in Georgia ma anche in location tra Worcester e Boston. Rihanna ha scritto due brani per la colonna sonora. Su Disney+ a partire dal 1° febbraio 2023.

NEL CAST Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba, Angela Bassett, Dominique Thorne, Michaela Cel, Mabel Cadena, Alex Livanalli, Tenoch Huerta, Martin Freeman, Florence Kasumba.

TRAMA: In “Black Panther: Wakanda Forever” dei Marvel Studios la regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (inclusa Florence Kasumba), combattono per proteggere la loro nazione dalle ingerenze del mondo esterno dopo la morte di Re T’Challa. Mentre i Wakandiani cercano di accogliere questo nuovo capitolo della loro storia, gli eroi devono unire le forze con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) ed Everett Ross (Martin Freeman) creando un nuovo patto per il regno di Wakanda. Nel film debutterà Tenoch Huerta come Namor, re di una nazione subacquea nascosta, e nel cast figurano anche Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli.