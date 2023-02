Hidden – Verità Sepolte, recensione del film di Roberto D’Antona

Hidden – Verità Sepolte, il nuovo film di Roberto D’Antona arriva al cinema il 2 febbraio. Questa è la nostra recensione.

In un piccolo paese del Nord Italia le giornate passano pigre. Gli abitanti sembrano non curarsi della scomparsa di alcune donne fino a quando si fa strada l’ipotesi che non si tratti di semplici sparizioni ma di brutali omicidi, opera di un serial killer locale. Per raggiungere la verità sui casi, i protagonisti dovranno mettersi in gioco, rischiando in prima persona per far luce sugli assassinii.

IL COMMENTO

Dolore e sofferenza sono gli elementi trainanti di questo dramma a tinte forti che porta in primo piano la provincia e le sue dinamiche. La pellicola di D’Antona (ancora una volta nel triplo ruolo di interprete, regista e produttore) si presenta ricca di dettagli e sottotrame ben articolate. L’eccessiva durata del film pesa sulla qualità complessiva, ciononostante la noia non è di casa, e la fitta rete narrativa tiene il più delle volte lo spettatore in uno stato di tensione costante.

I personaggi portati sul grande schermo sono ben approfonditi, si nota di fatto un’interiorizzazione costruita e caratterizzata in modo eccelso: anche se ancora acerbi, alcuni membri del cast si applicano a fondo e l’impegno profuso risulta assolutamente percettibile sullo schermo. Fra i membri del cast, oltre al “one man show” Roberto D’Antona, sono presenti Annamaria Lorusso, Francesco Emulo, Stefano Tiraboschi e Rachele Crotti i quali, da soliti collaboratori del cinema targato D’Antona, offrono una discreta prova corale.

Raccolgono buone impressioni, inoltre, l’ottima fotografia di Stefano Pollastro, e la colonna sonora di Aurora Rochez, il cui ritmo scandisce il passare dei minuti con una melodia intima e angosciante, ed un basso penetrante che fa da rumore bianco all’intero film.

Hidden – Verità Sepolte è prodotto da L/D Production Company in collaborazione con Amaranta Frame e sarà nelle sale il 2 febbraio.