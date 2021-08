Ironheart farà il suo esordio in Black Panther: Wakanda Forever

Una notizia che circolava da tempo in rete è stata confermata ufficialmente nella giornata odierna: Riri Williams aka Ironheart farà il suo esordio nell’MCU con Black Panther: Wakanda Forever.

Ebbene si, uno dei nuovi idoli Marvel Comics, prima di una serie tutta sua su Disney+, avrà una importante presentazione in uno dei prossimi capitoli del Marvel Cinematic Universe, a confermarlo direttamente Kevin Feige, ceo Marvel Studios. Ecco le sue parole:

“Stiamo girando Black Panther: Wakanda Forever, proprio in questo momento, e in questo film incontrerete per la prima volta il personaggio di Riri Williams. Ha iniziato le riprese penso proprio questa settimana, prima di dedicarsi alla serie Ironheart.“

Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever sono partite dalla Georgia e ora si stanno spostando per alcune scene in location a Worcester e a Boston. Le riprese della serie Ironheart, invece, potrebbero partire tra fine 2021 ed inizio 2022. Vi ricordiamo che Riri Williams nell’MCU sarà interpretata da Dominique Thorn.

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Ryan Coogler. La produzione sarà ancora a cura di Marvel Studios, con Kevin Feige impegnato in prima persona. CAST: Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba, Angela Bassett, Dominique Thorn. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dall’8 luglio 2022.