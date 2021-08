Kevin Feige parla del trailer e della data di uscita di Spider-Man: No Way Home

Il ceo dei Marvel Studios “Kevin Feige” è tornato a parlare in queste ore di Spider-Man: No Way Home, terzo capitolo della saga legata al celebre Spider-Man.

Approfittando del junket di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il ceo dei Marvel Studios si è ritrovato a parlare del terzo Spider-Man, tra trailer, segretezza nella produzione e data di uscita. Nel particolare Feige ha rivelato che “Onestamente, ho visto le preoccupazioni online. Non mi risulta che ci sia più o meno segretezza intorno a questo film che intorno agli altri nostri film. Credo che nel caso di tutti i nostri progetti si voglia preservare le sorprese. È per questo che c’è un alone di segretezza.”

Sulla mancanza di un trailer vista la release fissata per dicembre, invece, Kevin Feige ha dichiarato: “Shang-Chi sta per uscire al cinema, abbiamo appena lanciato il trailer di Eternals e… sì, il 17 dicembre abbiamo il terzo film nella trilogia di Homecoming con la Sony, Jon Watts, Tom Holland… Quello che posso garantirvi è che ci sarà un trailer prima dell’uscita del film!”

La Sony nei prossimi giorni parteciperà al CinemaCon di Las Vegas, ed è molto probabile che sarà quella l’occasione in cui sarà possibile apprezzare il primo trailer.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021.