La cavalcata trionfare di Inside Out 2 al Box Office ITALIA ha continuato a raccogliere consensi nel weekend, ma anche un nuovo record.

Nonostante il caldo estivo e la partita della Nazionale Italia di Calcio giocata sabato pomeriggio, Inside Out 2 è riuscito a tenere un passo da record, come del resto ha fatto in tutti i mercati internazionali in cui era programmato (qui gli incassi del weekend a livello internazionale). L’incasso maturato nell’ultimo weekend di giugno è stato di fatto 6,68 milioni di euro, con una media per sala da 11500 euro ed un calo non enorme sotto il 50%.

A questo punto del suo cammino, Inside Out 2 ha incassato complessivamente 29,83 milioni di euro, raccogliendo di fatto il titolo di “maggior incasso di sempre in Italia per un film d’animazione (battuto L’era Glaciale 3 con 29,7 milioni). Ma non è tutto perché dati alla mano, quest’oggi il film Disney/Pixar raggiungerà quota 30 milioni di euro, e sarà tra i più veloci della storia del Box Office ITALIA a farlo.

Emozioni Disney/Pixar a parte, il botteghino nazionale ha vissuto nel weekend l’esordio blando di A Quiet Place: Giorno 1, secondo con soli 411 mila euro incassati in quattro giorni, ma anche quello ancor meno performante di Hit Man, quarto con 154 mila euro (161 mila con le anteprime). In terza posizione, infine, Bad Boys: Ride or Die ha incassato altri 190 mila euro, per un totale di 1,96 milioni.

