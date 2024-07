Inside Out 2 è entrato ufficialmente nella storia del Box Office Worldwide, mentre resta comunque ottimo l’esordio di A Quiet Place: Giorno 1.

Con gli analisti si aspettavano un terzo weekend americano con primi segnali di calo, questo anche a causa dell’atteso esordio in sala di A Quiet Place: Giorno 1, il film d’animazione Disney/Pixar ha continuato a stupire tutti portando a casa un altro importante successo, ma anche una nuova serie di record impressionanti. Ebbene, l’ennesimo primo posto di Inside Out 2 nel Box Office USA è valso la bellezza di 57,4 milioni di dollari, l’ottavo più alto di sempre terzo weekend di programmazione, davanti niente di meno che a “Spider-Man: No Way Home“. Ma non è tutto!

Grazie a questo nuovo importante incasso, Inside Out 2 è riuscito a portare il totale negli USA fino a quota 469,3 milioni, direttamente al terzo posto degli incassi più alti di sempre per un film d’animazione, davanti sono rimasti solo “Gli Incredibili 2” (608,5 milioni di dollari) e “Alla ricerca di Dory” (486,2 milioni di dollari).

E se non fosse già così impressionante, a livello globale le cose diventano ancor più pazzesche. Grazie ai dati offerti da BoxOfficePro, infatti, è certo che il film Disney/Pixar ha raggiunto quota 1.014,8 miliardi di dollari, si tratta dell’11° film animato della storia ad aver raggiunto questo traguardo, il primo ad averlo raggiunto in soli 19 giorni.

Fin dove potrà arrivare? Non resta che attendere il prossimo fine settimana.

Come dicevamo, c’era tanta attesa in questo weekend per A Quiet Place: Giorno 1, ed in effetti le attese non sono state tradite. Nonostante non sia arrivato il primo posto nel Box Office USA, infatti, l’incasso di 53 milioni di dollari è valso il record del miglior esordio americano per la saga “A Quiet Place“. Il risultato è stato raggiunto grazie alle ottime recensioni della critica (84% Fresh su RottenTomatoes) ed un ottimo passaparola (B+ su CinemaScore). Anche a livello internazionale il film ha raccolto più dei due predecessori, con un parziale incasso salito a quota 45,5 milioni, per un totale Worldwide i 93,5 milioni.

La terza posizione del podio del botteghino nazionale è andata, infine, a Horizon: An American Saga – Chapter 1, il film diretto, interpretato ed autofinanziato da Kevin Costner che, sulla carta, dovrebbe aprire una saga lunga quattro film. L’incasso stimato è stato 11 milioni di dollari, al di sotto delle previsioni degli analisti, e ampiamente sotto le speranze dello stesso Costner che, come anticipato, ha speso una cifra considerevole per la produzione ed il marketing.

