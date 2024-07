Sony Pictures ha pubblicato nei giorni scorsi il primo trailer di Here, il nuovo emozionante film diretto da Robert Zemeckis.

Il film è liberamente ispirato dall’omonimo libro illustrato di Richard McGuire (Qui), ma racconta una storia completamente inedita. Here segue ciò che accade in una singola stanza in più punti dislocati nel tempo, cogliendo di fatto i momenti più emozionanti vissuti da una famiglia nel corso di più generazioni. Guardando il trailer è possibile inoltre dare uno sguardo ai personaggi interpretati da Tom Hanks e Robin Wright ringiovaniti grazie alla computer grafica. Di seguito la trama:

“Dal regista, dallo sceneggiatore e dai protagonisti di Forrest Gump, Here è un film originale sulle molteplici famiglie e il luogo speciale in cui abitano. La storia viaggia attraverso le generazioni, cogliendo l’esperienza umana nella sua forma più pura. Diretto da Robert Zemeckis, scritto da Eric Roth con Zemeckis e raccontato nello stile dell’acclamata graphic novel di Richard McGuire su cui è basata, Tom Hanks e Robin Wright sono i protagonisti di una storia di amore, perdita, risate e vita, che accade proprio Qui.”

La sceneggiatura è stata scritta da Zemeckis con Eric Roth, lo stesso di Forrest Gump. Nel cast, con Tom Hanks e Robin Wright, spiccano anche i nomi di Paul Bettany, Kelly Reilly, Michelle Dockery, Leslie Zemeckis, Lauren McQueen, Beau Gadsdon, Gwilym Lee, Jonathan Aris, Albie Salter, Harry Marcus, Lilly Aspell, Ben Wiggins, Joel Oulette, Dannie McCallum, Ophelia Lovibond, Nikki Amuka-Bird, David Fynn e Mohammed George.

Here sarà distribuito negli USA dal 15 novembre 2024.

