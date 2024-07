Dopo tante speculazioni, notizie confermate e anticipazioni, lo sviluppol del chiaccherato reboot di Highlander è pronto a partire.

A parlare dell’inizio delle riprese è stato in questi giorni il regista Chad Stahelski, ospite al Mediterranean Film Festival di Malta. Intervistato sull’argomento (via Empire), il regista ha affermato che l’inizio delle riprese partiranno da gennaio 2025. “Lunedì andrò in Scozia per fare la ricerca finale della location.”

Stahelski ha poi parlato del livello di spettacolo che porterà in sala col suo Highlander, con particolare attenzione per gli scontri con la spada, iconici nell’iconico film con Christopher Lambert. “Abbiamo le persone giuste, abbiamo il cast giusto, abbiamo gli allenatori giusti. Quindi si tratta di come mettere tutto insieme e renderlo qualcosa di nuovo.” Come noto, il regista in coppia con David Leitch, ha portato in sala con la saga “John Wick” un livello di spettacolo superiore, con combattimenti spettacolari e frenetici, un valore aggiunto per chi spera in un reboot di Highlander degno di nota.

Il film sarà diretto da Chad Stahelski (John Wick), su una sceneggiatura firmata da Michael Finch (John Wick 4). Tra i produttori ci sarà spazio per Joshua Davis, Neal H. Moritz (Fast & Furious), lo stesso Chad Stahelski, con la sua 87Eleven Entertainment, e Louise Rosner. Il cast al momento presenta il solo Henry Cavill. Le riprese partiranno dalla Scozia a gennaio 2025.

L’originale Highlander è stato realizzato nel lontano 1986, diretto da Russell Mulcahy, con Christopher Lambert nel ruolo di protagonista. Il film ha ottenuto vari sequel, ma nessuno è mai riuscito a tramutarsi in un successo di pubblico e critica alla pari dell’originale. La trama ruota intorno ad un uomo immortale che da secoli lotta con i suoi simili per diventare l’ultimo del suo clan, e quindi l’ultimo immortale.

Correlati