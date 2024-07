Da Vanity Fair una valanga di immagini da Il Gladiatore 2

La rivista Vanity Fair ha offerto quest’oggi un primo sguardo a Il Gladiatore 2, sequel del cult diretto da Ridley Scott nel 2000.

Nelle primissime immagini ufficiali, uno sguardo a Paul Mescal nei panni di Lucio, figlio di Lucilla nel primo film, ma anche ai personaggi interpretati da Denzel Washington (il mercante d’armi Macrinus), Pedro Pascal (il generale romano Marcus Acacius) ed a Joseph Quinn (l’imperatore Geta). Oltre alle immagini, la rivista offre una serie di informazioni fondamentali (via Badtaste) per la buona comprensione narrativa di IL Gladiatore 2.

Il personaggio centrale interpretato da Mescal è Lucius , visto l’ultima volta come il giovane figlio di Lucilla, la nobildonna interpretata da Connie Nielsen nel film originale. Anche Nielsen ritorna nel sequel, interpretando uno dei pochi personaggi reali nella trama altrimenti fittizia del film: la figlia del defunto imperatore Marco Aurelio. Nella storia reale, Lucilla era una rivoluzionaria infiammata che disperava per la direzione presa da Roma dopo la morte di suo padre. Ne Il Gladiatore 2, sono passati decenni e Lucius è cresciuto lontano da sua madre. Quando era ancora un bambino, Lucilla lo mandò sulla costa settentrionale dell’Africa, in una regione chiamata Numidia che a quel tempo era appena fuori dalla portata dell’Impero Romano. Non ha mai capito completamente il perché, e man mano che diventava più forte, cresceva anche il suo risentimento — anche se le ragioni di sua madre erano pure.

A guidare quella carica è Marcus Acacius di Pedro Pascal, un generale romano che si dice abbia ricevuto la formazione come ufficiale subalterno sotto il personaggio di Crowe, anche se non era visto nel primo film. Questo è uno dei fili che i realizzatori hanno creato per collegare il sequel a Maximus.

Denzel Washington interpreta un affascinante uomo di potere di nome Macrinus. “Denzel è un mercante d’armi che fornisce cibo agli eserciti in Europa, fornisce vino e olio, produce acciaio, lance, armi, cannoni e catapulte. È quindi un uomo molto ricco. Invece di avere una scuderia di cavalli da corsa, ha una scuderia di gladiatori,” dice Scott. “È splendido. Guida una Ferrari dorata. Gli ho procurato un carro dorato.”

Il film è stato diretto da Ridley Scott, regista del primo iconico film datata 2000 vincitore di 5 premi Oscar, tra cui quello del Miglior Film. Scott produce anche, insieme al presidente di Scott Free “Michael Pruss“, ed a Doug Wick e Lucy Fisher tramite Red Wagon Entertainment. David Scarpa ha scritto la sceneggiatura.

Nel cast Paul Mescal vestirà i panni di Lucio, figlio di Lucilla in Il Gladiatore, spazio anche per Joseph Quinn, nel ruolo dell’imperatore Caracalla, Connie Nielsen, che riprenderà il ruolo di Lucilla, Denzel Washington, Derek Jacobi ancora nel ruolo di Cracco, May Calamawy, Fred Hechinger, Djimon Honsou, Lior Raz, Peter Mensah, Pedro Pascal, Matt Lucas.

TRAMA: Ambientato anni dopo gli eventi narrati nel primo capitolo, Il Gladiatore 2 vedrà al centro della trama Lucio, figlio il Lucilla (Connie Nielsen) e nipote del perfido Commodo (Joaquin Phoenix). Nel film del 2000 Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) salvava Lucio e sua madre vendicando anche la propria famiglia prima di morire.

