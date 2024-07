Hellboy: The Crooked Man, il teaser trailer del nuovo film

Entertainment Weekly quest’oggi ha offerto un primissimo sguardo esclusivo a Hellboy: The Crooked Man, l’ennesima trasposizione dei fumetti di Mike Mignolia.

Le prime immagini del teaser trailer confermano le dimensioni della produzione (non da classico blockbuster come accaduto per le due trasposizioni fino ad oggi realizzate) ma anche il target adulto voluto dallo stesso Mike Mignolia, qui impegnato, oltre che come produttore, anche come sceneggiatore.

Come noto, Hellboy: The Crooked Man è ambientato negli anni cinquanta e vede un giovane Hellboy (Jack Kesi) impegnato nel difendere un villaggio degli Appalachi da Crooked Man, un demone che sta raccogliendo anime per il Diavolo. Il film lo scorso anno è stato acquisito da Ketchup Entertainment che ne gestirà la distribuzione negli USA (qui la notizia).

Millennium Media ha prodotto il film, con il creatore dei fumetti originali “Mike Mignola” e Sean Golden che hanno adattato la sceneggiatura. La regia è stata affidata a Brian Taylor, che molti ricorderanno in coppia con Mark Neveldine in film come Crank e Ghost Rider: Spirito di Vendetta. Il cast vede protagonisti Jack Kesy (Hellboy), Jefferson White (Tom Ferrell), Adeline Rudolph (Bobbie Jo Song) e Leah McNamara (Effie Kolb).

Il fumetto originale: The Crooked Man è una miniserie in tre parti del 2011: ambientata nel 1956, vede Hellboy incontrare un uomo chiamato Tom sulle montagne della West Virginia. Tom ha venduto l’anima a un demone noto come Crooked Man (“uomo deforme”, ma anche “corrotto”), e l’eroe intraprenderà un viaggio insieme a lui nel cuore oscuro degli Appalachi per vedere se la suddetta anima può essere salvata.

The first trailer for #HELLBOY: THE CROOKED MAN has been released. In theaters later this year! 🍿 pic.twitter.com/IN6HQW1CNp — Movieweb (@movieweb) July 1, 2024

