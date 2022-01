All’inseguimento di Pinguino nel nuovo spot di The Batman

Manca sempre meno all’uscita in sala di The Batman, a tal proposito la Warner Bros continua a regalare nuovi interessanti contenuti promozionali.

Il nuovo breve spot odierno (diffuso via The Batman Film News), in particolare, mostra alcune sequenze tratte dall’oramai celebre inseguimento ai danni di Pinguino (Colin Farrell) ad opera di Batman (Robert Pattinson), lo potete ammirare nel post-social in fondo alla pagina. Ricordiamo che il cinecomic di Matt Reeves sarà nelle sale italiane a partire dal 3 marzo prossimo.

Inoltre, in fondo alla pagina è possibile apprezzare anche un nuovo affascinante poster che vede il Crociato di Gotham in compagnia dei tanti villain presenti nel film.

THE BATMAN

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, e Barry Keoghan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 4 marzo 2022. In Italia dal 3 marzo.

TRAMA: The Batman è un thriller tagliente e pieno d’azione che ritrae Batman nei suoi primi anni, mentre lotta per bilanciare la rabbia con la rettitudine morale e indaga su un inquietante mistero che ha terrorizzato Gotham. Robert Pattinson offre un ritratto crudo e intenso di Batman come un vigilante disilluso e disperato risvegliato dalla consapevolezza che la rabbia che lo consuma non lo rende migliore dello spietato serial killer a cui sta dando la caccia.

