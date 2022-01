CDG Awards: diffuse tutte le nomination per l’edizione 2022

Nel primissimo pomeriggio odierno la Costume Designers Guild (CDG Awards) ha annunciato le nomination per l’edizione 2022 degli annuali premi assegnati ai Migliori Costumi.

Come da routine, i candidati della sezione cinema sono stati suddivisi in tre sotto-categorie, ossia Fantasy/Sci-Fi, Contemporary, e Period. Tra i film entrati in nomination spiccano Dune, House of Gucci, Crudelia e West Side Story. Il costumista Massimo Cantini Parrini ha conquistato, in concomitanza con Jacqueline Durran una nomination per il film Cyrano.

I vincitori della Costume Designers Guild saranno annunciati durante una cerimonia in presenza a Santa Monica in California il prossimo 9 marzo. Ecco tutte le nomination:

Excellence in Sci-Fi / Fantasy Film DuneJacqueline West & Robert MorganThe Green KnightMalgosia TurzanskaThe Matrix ResurrectionsLindsay PughShang-Chi and the Legend of the Ten RingsKym BarrettSpider-Man: No Way HomeSanja M. HaysThe Suicide SquadJudianna Makovsky

Excellence in Contemporary Film Coming 2 AmericaRuth E. CarterDon't Look UpSusan MathesonIn The HeightsMitchell TraversNo Time to DieSuttirat Anne LarlarbZolaDerica Cole Washington

Excellence in Period Film CruellaJenny BeavanCyranoMassimo Cantini Parrini & Jacqueline DurranHouse of GucciJanty YatesNightmare AlleyLuis SequeiraWest Side StoryPaul Tazewell

Excellence in Sci-Fi / Fantasy Television The Book of Boba Fett: Chapter 1Shawna TrpcicThe Handmaid's Tale: NightshadeDebra HansonLoki: Journey into MysteryChristine WadaWhat We Do in the Shadows: GailLaura MontgomeryThe Witcher: FamilyLucinda Wright

Excellence in Contemporary Television Emily in Paris: French RevolutionPatricia Field & Marylin FitoussiEuphoria: F*ck Anyone Who's Not a Sea BlobHeidi BivensHacks: PilotKathleen Felix-HagerMare of Easttown: Miss Ladyhawk HerselfMeghan KasperlikSquid Game: VIPSCho Sang-kyung

Excellence in Period TelevisionThe Great: Seven DaysSharon LongHalston: Becoming HalstonJeriana San JuanThe Underground Railroad: Chapter 8: Indiana AutumnCaroline Eselin-SchaeferWandaVision: Filmed Before a Live Studio AudienceMayes C. RubeoWhat We Do in the Shadows: The Wellness CentreLaura Montgomery

