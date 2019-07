Sono ufficialmente partite le riprese di The Invisible Man (L'uomo invisibile), l'horror prodotto da Jason Blum.

Non ci sono molte informazioni riguardo il progetto, e tra l'altro non è noto se si tratterà di un rilancio della saga nota come Dark Universe, affossata lo ricordiamo col flop di La Mummia.

Nel frattempo ricordiamo che il ruolo da protagonista è stato affidato in settimana a Oliver Jackson-Cohen.

Il film è una co-produzione Blumhouse Productions e Universal Pictures.

Invisible Man sarà sceneggiato e diretto da Leigh Whannell. Nel cast Elizabeth Moss, Storm Reid, Aldis Hodge, Oliver Jackson-Cohen.

Il film approderà al cinema dal 13 marzo 2020.