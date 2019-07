Il cast di Haunting of Bly Manor continua ad abbracciare il ritorno di alcune vecchie conoscenze della prima stagione (Hill House).

Quest'oggi Netflix ha confermato il ritorno di Oliver Jackson-Cohen anche per la seconda stagione. In precedenza era stata confermata anche Victoria Pedretti. Per Jackson-Cohen si tratta della seconda buona notizia in pochi giorni, la prima è rappresentata dall'ingaggio nel cast di L'uomo invisibile, tra l'altro nel ruolo da protagonista.

Mike Flanagan tornerà nuovamente in cabina di regia, con lui spazio anche per il produttore Trevor Macy, i due hanno da poco firmato un contratto pluriennale con Netflix.

La nuova stagione s’intitolerà The Haunting of Bly Manor, e sarà ispirata ad una nuova terrificante storia. La magione Bly è infatti il nome dell’ambientazione in cui si svolge il classico di Henry James intitolato Il giro di vite. La storia parla di una governante che arriva in una villa dove si trovano due giovani orfani.

