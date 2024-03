Dune Parte Due ha vinto il Box Office ITALIA nel weekend 14-17 marzo senza molti sforzi, nessuna delle nuove proposte ha offerto infatti ottimi risultati.

In un weekend privo di nuovi film capaci di alimentare la voglia di cinema degli italiani, Dune Parte Due (la nostra recensione) ha tenuto facilmente la prima posizione con un incasso di 1,02 milioni di euro, ed un calo rispetto allo scorso weekend stimato intorno al 52%. Complessivamente il film di Denis Villeneuve ha raccolto ad oggi 8,26 milioni, con l’obiettivo quota 10 milioni sempre nel mirino.

In seconda posizione, reduce dal classico “Effetto Oscar” (ne ha vinti 2), La Zona di Interesse (la nostra recensione) ha raccolto altri 605 mila euro (calo ridottissono del 13%), per un totale di 3,68 milioni. Race for Glory ha esordito, invece, in terza posizione con 561 mila euro, ed una media per sala non eccelsa di 1578 euro. La top five italiana ha infine registrato il quarto posto di Un altro ferragosto (la nostra recensione) con 394 mila euro (totale 1,38 milioni), ma anche l’anteprima italiana (1 solo giorno in sala) di Kung Fu Panda 4 con 381 mila euro (il film esordirà giovedì prossimo).

FONTE: CINEGURU